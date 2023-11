La Rotonda sul mare di Rimini dedicata a Lucio Battisti

La città di Rimini ha deciso di dedicare a Lucio Battisti uno dei suoi luoghi più iconici, ovvero la grande rotonda sul lungomare di fronte allo storico Grand Hotel e a Piazzale Fellini, nel cuore di Marina Centro. Il cantautore italiano ha per lungo tempo vissuto nel capoluogo balneare.

Mercoledì 15 novembre, durante la cerimonia che si svolgerà in loco, interverranno Grazia Letizia Veronese, moglie di Battisti, e il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad. "Rimini e i riminesi sono stati orgogliosi di averlo potuto accogliere - dichiara Sadegholvaad - La comunità riminese vuole omaggiare non solo l'artista, ma anche il suo legame con la città dove scelse di vivere per lunghi periodi". 'Rotonda Lucio Battisti, compositore. 1943-1998' è l'intestazione che sarà incisa sulla targa. La cerimonia di intitolazione avrà luogo alle 11.30.

L'avvenimento è aperto al pubblico.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA