Disservizi a Cup e Spid in E-R, Lepida 'verso risoluzione'

Da alcune ore in Emilia-Romagna si sono registrati problemi per l'accesso a servizi online come lo Spid, il fascicolo sanitario elettronico, inaccessibile, e ad alcuni siti istituzionali. In particolare molti utenti lamentano l'impossibilità di accedere al Cup, il servizio di prenotazione per le prestazioni mediche. Lepida, la società di Ict di cui la Regione Emilia-Romagna è socio di maggioranza, spiega che la "momentanea interruzione del servizio Cup si sta avviando a risoluzione". E precisa "che il disservizio si è verificato in seguito a un periodico intervento di manutenzione ordinaria sulla rete, per un malfunzionamento non prevedibile ad una delle due linee elettriche della piattaforma, con conseguenze sulla sala reti". "Scusandoci per il disagio, si precisa che alle 13 tutti gli interventi relativi al Datacenter erano stati completati e che pertanto entro il primo pomeriggio anche i servizi all'utenza dovrebbero essere ripristinati. Il disservizio non ha conseguenze o ricadute sulla protezione dei dati personali trattati dal Servizio Cup", prosegue.

