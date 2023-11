Bloccata in auto nella scarpata, Carabinieri salvano 24enne

E' rimasta intrappolata di notte dentro la propria auto, in un dirupo, dopo aver perso il controllo ed essere uscita di strada sull'Appennino parmense, a Berceto, sulla Statale 523. Un'operaia di 24 anni, bloccata a testa in giù e in un punto non visibile dalla strada, venerdì poco dopo mezzanotte ha chiamato il 112 ed è stata salvata dai carabinieri.

Le ricerche non sono state semplicissime, poiché l'area da setacciare era vasta. I militari del radiomobile di Borgotaro hanno percorso a piedi tutto il tratto di strada poco prima fatto dalla ragazza, poi, illuminando con le torce la scarpata, sono riusciti ad individuarla. E' stata quindi estratta dall'auto e trasportata all'ospedale Maggiore di Parma per le cure.



