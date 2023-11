Auto travolge quattro ciclisti, morto un 57enne

Un ciclista morto, un altro ferito, la conducente di un'auto necessitante di ausilio medico a causa di un forte stato di shock. Sono le conseguenze di un incidente stradale accaduto in tarda mattinata nei pressi di Forlimpopoli. La vettura condotta dalla donna, diretta verso Meldola, ha travolto un gruppo di quattro ciclisti provenienti in senso opposto. Due di questi sono stati centrati in pieno e scaraventati nella scarpata che in quel punto costeggia la sede stradale. Sul posto i sanitari del 118, intervenuti con tre ambulanze e due elicotteri che hanno trasferito d'urgenza i due feriti al trauma center dell'ospedale Bufalini di Cesena, i vigili del fuoco i carabinieri e la polizia locale. In ospedale è deceduto il più grave, un 57enne. Secondo una prima, parziale, ricostruzione di quanto accaduto, la conducente dell'auto, per cause ancora da chiarire, ne avrebbe perso il controllo, invadendo la corsia di marcia opposta, proprio nel momento in cui sopraggiungeva il gruppo di ciclisti.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA