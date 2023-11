A fuoco contatore in condominio, due lievi intossicati

Due persone sono rimaste lievemente intossicate in un incendio scoppiato all'alba in un condominio di via Ferravilla, zona San Donato, alla periferia di Bologna. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 6 per spegnere le fiamme divampate, a quanto pare, a causa di un cortocircuito al contatore elettrico che si trova nell'atrio condominiale. Il fumo ha raggiunto le scale costringendo molti dei residenti a uscire di casa. Una persona adulta e un minore, secondo quanto ricostruiscono i pompieri, sono stati trasportati al punto soccorso per accertamenti dopo aver inalato il fumo.

