La pediatria del S.Orsola da oggi ha una biblioteca pubblica

Dagli albi illustrati alle storie di magia di Harry Potter, dai silent book nei quali volare con la fantasia ai fumetti, fino ai romanzi, i testi scolastici, i volumi delle enciclopedie e i libri in braille. E' composto da oltre 2000 titoli il catalogo della biblioteca che si trova nella Pediatria del Policlinico Sant'Orsola di Bologna e da oggi diventa a tutti gli effetti una biblioteca pubblica, entrando a far parte del Polo Bibliotecario Bolognese, grazie alla collaborazione con il Comune.

A realizzarla e arricchirla negli anni (dal 2010 ad oggi si sono registrati oltre 25mila prestiti) è stata l'associazione Bibli-os' con l'impegno dei suoi volontari e di tutti coloro che nel tempo hanno donato testi.

"I nostri libri - spiega Ilaria Gandolfi, fondatrice e presidente dell'Associazione Bibli-os'Odv - accompagnano i bambini dall'accesso in Pronto Soccorso fino all'eventuale ricovero. Nel reparto, infatti, esiste una sala dedicata alla lettura dove i testi sono catalogati per genere e per fasce d'età Inoltre, i pazienti e le famiglie hanno la possibilità di richiedere un libro per la lettura in camera. Crediamo in un concetto di diritto all'accesso ai libri, anche e soprattutto per i bambini in ospedale e per tutti coloro che stanno al loro fianco in un momento di fragilità". Lo spirito che accompagna Bibli-os' è racchiuso nella lettura che "aiuta a crescere, a stare insieme agli altri, ad evadere, a non avere paura e, spesso, a guarire da alcune ferite".

Dal punto di vista organizzativo, l'ingresso della biblioteca della pediatria nel Polo Bolognese consentirà l'utilizzo del software gestionale per i prestiti e le iscrizioni, aiutando a incrementare la struttura della biblioteca e a comprendere maggiormente le scelte di fruizione dei lettori così da ampliare sempre più il catalogo.

"La messa in rete di oltre 2000 volumi disponibili nel reparto di Pediatria - commenta Elena Di Gioia, delegata alla Cultura di Bologna - va nella direzione di una crescente centralità della persona (paziente, caregiver, personale sanitario, famiglie) nei luoghi di cura ed è al contempo una nuova importante risorsa e un'opportunità di crescita culturale per l'intera città di Bologna".



