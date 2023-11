Imprenditore scomparso a Modena, prefettura diffonde la foto

La prefettura di Modena chiede ai media di pubblicare la foto di Salvatore Legari, imprenditore edile di 54 anni, padre di due figli, scomparso dal 13 luglio nel Modenese. Alto 1,74 m, "è stato avvistato l'ultima volta nel pomeriggio del 13 luglio 2023 presso il cantiere edile sito a Modena in località Lesignana. Il furgone dello scomparso è stato rinvenuto a Sassuolo. Chiunque abbia informazioni può contattare il 112".

Per la scomparsa, era emerso nelle scorse settimane, una persona è stata iscritta nel registro degli indagati per sequestro di persona, un 37enne di Sassuolo, che con Legari aveva rapporti di lavoro. Il giorno della scomparsa, il 54enne era uscito di casa per riscuotere un credito a Lesignana. La casa dell'indagato era stata perquisita.



