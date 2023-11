Guccini, le mie canzoni da osteria attraverso le culture

Tra canti popolari e gioielli del repertorio nazionale e internazionale, Francesco Guccini torna in scena con 'Canzoni da osteria'. Il nuovo album è la prosecuzione del precedente 'Canzoni da intorto', vincitore della Targa Tenco 2023 per la categoria 'Interprete di canzoni' ed è una raccolta di canti popolari rivisitati in chiave strettamente personale. Dalla Resistenza di 'Bella ciao' fino al Sud America di 'Jacinto Chiclana' e 'La chacarera', fino all'amore in ogni sua forma con 'Amore dove sei', e il brano bilingue '21 aprile', per un totale di 14 tracce in scaletta.

"Ho voluto cantare 'Bella ciao' - ha detto Guccini - come omaggio alla protesta delle donne iraniane contro la teocrazia.

Nelle osterie che frequentavo non si parlava di politica ma di Vietnam e poi di diritti civili. C'erano greci, americani. Eravamo tutti studenti con pochi soldi e di sinistra".

Il nuovo progetto discografico esce oggi, venerdì 10 novembre, per Bmg ed esclusivamente in formato fisico.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA