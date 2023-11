Florim concede spazi del suo Centro salute a ospedale Sassuolo

A 10 anni dalla nascita del Centro salute e formazione si rinnova e si consolida la partnership tra l'azienda di prodotti ceramici Florim e Ospedale di Sassuolo SpA, due realtà che pur operando in settori diversi, lavorano insieme per il bene e la salute di tutto il territorio del distretto ceramico.

L'accordo - si spiega - conferma la concessione degli spazi del Centro salute e formazione a Ospedale di Sassuolo SpA per promuovere attività di formazione, ricerca e simulazione medica avanzata rivolte al personale medico e sanitario della struttura e delle altre aziende sanitarie di Modena e Reggio Emilia. Le attività del Centro sono orientate anche a promuovere iniziative rivolte ai dipendenti Florim in merito al primo soccorso e al 'basic life support', così come all'organizzazione di eventi di promozione dei stili di vita aperti a tutta la popolazione. Nell'ambito degli accordi siglati tra Florim e Ospedale - si specifica - è stato anche confermato l'impegno da parte dell'azienda sanitaria a implementare piani di welfare rivolti specificamente ai dipendenti Florim e a garantire tariffe agevolate per prestazioni diagnostiche e ambulatoriali in regime di libera professione, iniziativa che si inserisce in un più ampio pacchetto di welfare che l'azienda di Fiorano mette a disposizione dei propri collaboratori.



