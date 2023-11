Bonaccini: '120 nuovi cantieri su fiumi per 100 milioni'

Dopo i 91 cantieri di somma urgenza (di cui 75 già conclusi o in fase di ultimazione), per 121 milioni di euro, attivati in seguito all'alluvione di maggio, "ci sono 120 nuovi cantieri che partiranno nelle prossime settimane per altri 100 milioni di euro complessivi, a cui seguiranno poi successivamente nella programmazione ordinaria di fondi tra Pnrr, fondi Fesr, Fsc, più complessivamente fondi europei, altri 430 cantieri per 360 milioni di euro. Quindi nei prossimi mesi avremo un monte complessivo di mezzo miliardo di euro di lavori per centinaia e centinaia di cantieri". Lo ha detto il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, parlando con i giornalisti al termine della conferenza sui cantieri post alluvione.

Parlando sempre dei cantieri Bonaccini ha sottolineato che "una parte potevano già essere conclusi, se la procedura di nomina del commissario e relativi strumenti fosse stata organizzata, programmata e decisa molto prima dal Governo, pur riconoscendo il grande sforzo e lavoro del commissario Figliuolo con il quale stiamo lavorando tutti i giorni insieme", ha concluso.



