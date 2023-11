L'E-R paga un farmaco per i diabetici contro decisione dell'Aifa

La Regione Emilia-Romagna è la prima in Italia a decidere di farsi carico del costo del glucagone spray Baqsimi, farmaco salvavita in caso di ipoglicemia grave nei pazienti diabetici, dopo che l'Aifa, l'Agenzia italiana del farmaco, lo ha passato lo scorso 24 ottobre dalla classe A alla C, rendendolo non più a carico del Servizio sanitario nazionale ma dei cittadini. Con una delibera di giunta già approvata, la Regione continuerà ad assicurare l'accesso gratuito al farmaco, stanziando 140mila euro all'anno.

Al contempo, ha già chiesto ad Aifa di rivalutare la riclassificazione del medicinale in fascia A.

La misura è stata illustrata oggi in conferenza stampa dall'assessore regionale alle Politiche per la salute, Raffaele Donini, con il presidente della Federazione Diabete Emilia-Romagna (Feder) Daniele Bandiera e dalla vicepresidente, Rita Lidia Stara.

"Una decisone molto grave da parte di Aifa - ha sottolineato Donini - Abbiamo quindi adottato un'azione immediata, da oggi abbiamo un extra Lea in più. Non ci siamo sentiti eticamente, né tanto meno politicamente, di lasciare questo farmaco solo a chi se lo potesse permettere, ma vogliamo che sia a beneficio di tutti".

Grazie all'intervento regionale, il medicinale che costa 84,17 euro a dose continuerà a essere reso disponibile gratuitamente in Emilia-Romagna per i bambini e gli adolescenti con diabete di tipo 1 e per i pazienti adulti con diabete mellito in terapia insulinica intensificata che abbiano manifestato almeno un episodio di ipoglicemia grave nell'ultimo anno. "Prima di questa molecola spray la procedura era molto più invasiva - spiega Donini - non vogliamo arretrare sul fronte dell'universalità delle cure, dell'equità dei trattamenti farmacologici, dell'autonomia che tanto sta a cuore ai bambini, agli adolescenti che devono fare questi trattamenti".

