Il primo Expert In apre a Reggio Emilia dentro l'Ipercoop

Apre l'11 novembre all'Ipercoop Ariosto di Reggio Emilia il primo Expert in, uno spazio di 350 metri quadrati dedicato ai beni tecnologici, dagli elettrodomestici ai computer, dagli smartphone all'elettronica.

Una apertura (la prima di una trentina) che coincide con la celebrazione dei trent'anni dell'Ariosto. Si tratta del "primo di una trentina di corner specializzati che, nei prossimi mesi, accenderanno l'insegna all'interno di altrettanti negozi di Coop Alleanza 3.0 in tutto il territorio servito - ha spiegato Roberto Omati, direttore Generale di Expert Italy S.p.A -. Per Expert, la collaborazione con Coop Alleanza 3.0 e con le cooperative del distretto Coop Nord-Ovest, ovvero Coop Lombardia, NovaCoop Piemonte e Coop Liguria, rientra nel piano di sviluppo delle partnership finalizzate a migliorare il servizio ai consumatori, tra cui i più numerosi sono i soci Coop, che frequentano assiduamente gli Ipercoop per la spesa alimentare".

Ha parlato di una "importante partnership" Anna Mutti Responsabile Settore No Food di Coop Alleanza 3.0.

"L'ampliamento della gamma di prodotti a scaffale in questo settore, la loro crescente complessità e differenziazione, necessita di competenze in costante crescita - ha aggiunto -.

Abbiamo quindi deciso di mettere a disposizione di soci e clienti addetti e consulenti appositamente formati, avvalendoci per il loro aggiornamento di un partner qualificato come Expert".

Ad assistere i clienti sarà infatti il personale della cooperativa che ha seguito un corso d'aggiornamento ad hoc che include il programma di coaching Expert, messo a punto dai docenti di Focus Management (istituto diretto da Sandro Castaldo dell'Università Bocconi).

"È significativo anche noi partire proprio da Reggio Emilia con questa nuova esperienza - ha spiegato Paolo Cocci Grifoni, direttore Generale di GAER che in sinergia con CONSUMER IN ha curato l'accordo strategico con Coop - perché è proprio in questo territorio che GAER ha le sue radici".



