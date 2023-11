Figliuolo, se non si fa squadra a rischio gli obiettivi

"Io voglio lavorare assieme in modo positivo. Questo è il mio mandato, sono abituato così. Se si fa squadra si vince, se non si fa squadra si rischia di non raggiungere gli obiettivi". Così il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario alla Ricostruzione per la aree colpite dal maltempo dello scorso maggio, a margine della visita a San Lazzaro di Savena (Bologna) risponde alle reazioni di alcuni amministratori locali al suo sfogo di ieri sulla voglia di "far polemiche" alcuni di loro.

Questa mattina, ha invece sottolineato oggi più volte, "abbiamo fatto una riunione operativa dal mio punto di vista e anche da quello dei sindaci presenti, molto interessante, da cui sono emersi ottimi spunti per tutti", in particolare per "chiarire coi sindaci alcuni aspetti legati al supporto delle amministrazioni dal punto di vista tecnico-amministrativo, per mettere a terra le risorse asseverate con le ordinanze". "Da parte mia come struttura - ha ribadito il commissario - c'è un continuo confronto con gli enti locali per essere aderenti e tempestivi e per poter intervenire assieme. C'è stata grande franchezza e grande sinergia istituzionale. Si lavora assieme, e quando ci sono dubbi li risolviamo".

