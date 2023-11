All'Università di Ferrara biblioteca intitolata ad Aldrovandi

All'Ippodromo di Ferrara nascerà un nuovo studentato, all'interno del quale ci sarà una biblioteca intitolata a Federico Aldrovandi, il giovane ferrarese ucciso durante un controllo di polizia nel 2005. Lo annunciano il Comune e l'Università, dopo che il ministero ha sbloccato un finanziamento.

Arriveranno infatti 13,1 milioni, per un investimento compliessivo di 17. Il Comune concederà l'edificio principale e due scuderie all'Università di Ferrara, che assumerà l'intera gestione dell'intervento di restauro e risanamento conservativo per il quale ha stanziato sul proprio bilancio ulteriori 3,2 milioni di euro che si sommano ai 500.000 euro di fondi comunali e 233.000 euro di contributo regionale. Saranno realizzati 119 alloggi per studentesse e studenti con biblioteca, caffetteria, spazi di aggregazione e una sala polifunzionale.

"Non si tratta - dice la rettrice Laura Ramacciotti - solo di un intervento di conservazione e valorizzazione di un fabbricato in disuso, ma di un'operazione che attiverà una nuova rete di relazioni e migliorerà il contesto sociale e ambientale dell'intera area cittadina. È importante ogni contributo per soddisfare l'esigenza sempre crescente di nuovi alloggi, un trend nazionale che si riscontra anche a Ferrara. Stiamo impiegando ogni risorsa, economica e relazionale, per rispondere a questa complessa situazione".

Si lavorerà al fabbricato principale, che non impatta sui cavalli, e in due vecchie scuderie abbandonate che saranno convertite ad alloggi, sala polifunzionale (sala studio, aggregazione e piccole conferenze) e caffetteria. Le altre scuderie continueranno ad essere utilizzate per il trotto.

La biblioteca porterà il nome di Federico Aldrovandi. "Questi luoghi saranno popolati da giovani - dice il sindaco Alan Fabbri - come giovane era Federico, alla sua memoria vogliamo consegnare questo luogo come luogo della conoscenza e del futuro".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA