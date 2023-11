Sanità: a Vergato apre il secondo Cau del Bolognese

Dopo quello di Budrio che ha cominciato la sua attività il primo novembre, questa mattina ha aperto, sempre nel bolognese, il Centro di Assistenza e Urgenza (Cau) all'ospedale di Vergato. Nella struttura sanitaria lavorano medici di assistenza primaria a rapporto orario (medici di continuità assistenziale) e infermieri, pronti ad assistere pazienti con problemi urgenti a bassa complessità, 7 giorni su 7, h24, con lo scopo di alleggerire il lavoro dei pronto soccorso.

Accedendo al Cau, i cittadini verranno accolti dall'infermiere che procederà con l'intervista di inquadramento del bisogno, a cui seguirà la visita medica ed eventuali ulteriori approfondimenti diagnostici. Il medico del Cau potrà poi valutare, e se necessario prescrivere, prestazioni specialistiche a completamento diagnostico, anche alla conclusione del percorso Cau. In questo caso l'esito della prestazione di approfondimento dovrà essere valutato dal medico di Medicina Generale o dal pediatra di libera scelta, senza tornare al Cau. La visita e alcuni accertamenti diagnostici offerti nei Cau (per esempio Ecg ed alcuni esami ematici) sono gratuiti per tutti i cittadini residenti e/o assistiti della Regione, mentre per tutti gli altri la visita avrà un ticket del costo di 20 euro. Le ulteriori prestazioni specialistiche, prescritte dal medico del Cau per il completamento diagnostico, sono a carico del cittadino con il ticket.

All'inaugurazione del Cau hanno partecipato, tra gli altri, il direttore generale dell'Ausl di Bologna Paolo Bordone e il direttore Cure Primarie Appennino e Reno-Lavino-Samoggia Alessandro Fini. "Per noi è una giornata molto importante, è un impegno che avevamo assunto con gli amministratori di questo distretto - ha detto Bordon -, riaprire l'ospedale di Vergato sulle 24 ore. Partiamo dalla risposta ai bisogni di primo livello utilizzando la metodologia del Cau, c'è inoltre un rinnovo della tecnologia con una nuova Tac, il potenziamento delle attività della chirurgia ambulatoriale, e poi la cosa più importante, l'investimento sulla medicina interna", ha concluso Bordon.

