Rimorchio di tir in fiamme sulla A1 tra Reggio e Modena

Intorno alle sette e un quarto sull'autostrada A1 Milano-Napoli un rimorchio di un tir è andato in fiamme all'altezza del chilometro 155: il tratto compreso tra Reggio Emilia e Modena - direzione Bologna - è stato temporaneamente chiuso (fino circa alle 9). A quanto si apprende, il conducente avrebbe staccato la motrice in tempo e non sarebbe ferito.

Il mezzo aveva un ingente carico di carta per cui le operazioni di spegnimento sono state particolarmente complesse, effettuate dal comando di vigili del fuoco di Reggio Emilia. Nessuna persona è rimasta coinvolta. Sono intervenute anche le pattuglie della Polizia stradale e il personale della direzione del 3° Tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia.

Nel tratto inizialmente chiuso almeno sette chilometri di coda.

