ln anteprima a Bologna 'DallAmeriCaruso. Il concerto perduto'

Presentazione in anteprima venerdì 19 novembre al Pop Up Cinema Medica 4K di Bologna per 'DallAmeriCaruso. Il concerto perduto", il nuovo film diretto da Walter Veltroni e prodotto da Nexo Digital e Sony Music con le riprese integrali del celebre concerto di Lucio Dalla al Village Gate di New York del 1986. All'anteprima bolognese - la pellicola sarà poi in tutte le sale italiane il 20, il 21 e il 22 - saranno presenti il regista e gli amici di Dalla mentre da oggi i biglietti sono disponibili in prevendita sul sito della sala felsinea.

Il docu-film diretto da Veltroni porta sul grande schermo le riprese integrali del concerto al Village Gate di New York del 1986 di Dalla, a cura di Ambrogio Lo Giudice, produttore del tour del cantante bolognese andate quasi interamente perdute e ora ritrovate, restaurate e rimasterizzate. La pellicola, oltre a far rivivere la musica di quella serata newyorchese, racconta anche la nascita di 'Caruso', brano composto a Sorrento e pubblicato 37 anni fa, il 10 ottobre 1986, tra i più conosciuti e amati non solo della carriera di Dalla, ma della storia della musica italiana.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA