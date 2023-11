Golf, Open d'Italia 2024 a Cervia dal 27 al 30 giugno

L'Open d'Italia 2024 si giocherà dal 27 al 30 giugno all'Adriatic Golf Club di Cervia, in Emilia-Romagna. Novità anche per quel che riguarda l'Open 2025, in programma al Golf Club Argentario di Monte Argentario (Grosseto), con date ancora da definire. Queste le rispettive sedi delle due prossime edizioni, l'81esima e l'82esima, dell'Open d'Italia. Appuntamenti all'insegna non solo dello sport, ma anche di vicinanza a due Regioni colpite dall'alluvione e un volano per il turismo.

"Il mondo del golf italiano ha un grande cuore, nei momenti difficili è sempre presente", ha detto Franco Chimenti, presidente della Federazione italiana golf in conferenza stampa a Bologna annunciando le sedi delle prossime due edizioni dell'Open d'Italia. "Si giocheranno rispettivamente in Emilia-Romagna, a Cervia, e in Toscana, all'Argentario. In due Regioni che hanno e stanno dimostrando una forza incredibile, andando oltre le difficoltà". "Sono sicuro - ha sottolineato ancora Chimenti - che questi due Open d'Italia contribuiranno a rilanciare il turismo sportivo. Il mio ringraziamento va ai presidenti Bonaccini e Giani, insieme realizzeremo due grandi tornei internazionali dove i nostri azzurri saranno protagonisti".

