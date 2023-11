Conou, da olii esausti lotta per l'ambiente e contro l'evasione

"Legalità" è il messaggio che il Consorzio nazionale degli oli minerali usati Conou ha voluto trasmettere partecipando alla 26ma edizione di Ecomondo, la manifestazione fieristica dell'economia circolare in corso a Rimini. "Abbiamo fatto un ottimo lavoro in questi due anni recuperando anche 3 milioni di contributi pregressi che si erano persi, e quindi siamo molto soddisfatti", ha commentato il presidente del Conou Riccardo Piunti a margine di un incontro a cui ha partecipato anche l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, oltre ad alcuni tra i più importanti consorzi di raccolta e smaltimento. Piunti si è soffermato, oltre che sul "contrasto all'evasione contributiva", anche sul "contributo ambientale" dei consorzi che consente loro di sostenere gli oneri per la raccolta differenziata, il riciclo e il recupero dei rifiuti.

"Chi evade viola le regole della competizione rispetto a quelli che non evadono il contributo e nello stesso tempo danneggia tutto il sistema - ha puntualizzato - per noi è molto importante riscuotere in maniera completa e integrale il contributo, e così siamo arrivati a questo risultato", ovvero il recupero dei contributi pregressi. "Siamo molto soddisfatti della collaborazione con l'Agenzia delle Dogane, che è stata veramente di grande supporto, e continuiamo a lavorare insieme anche nel futuro", ha aggiunto. Il consorzio è "un'economia circolare pienamente realizzata, è un'eccellenza europea - ha sostenuto il numero uno del Conou -.

Raccoglie e rigenera tutto l'olio minerale usato in Italia.

Questo è il nostro contributo ambientale".



