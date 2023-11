BoA Spazio Arte nuovo luogo d'incontro con l'arte contemporanea

A Bologna nasce BoA Spazio Arte, una giovane galleria d'arte in via Barberie, nel cuore della città, che si propone come nuovo luogo d'incontro con l'arte contemporanea.

Proponendo una selezione eterogenea di artisti e di stili, BoA Spazio Arte pone particolare attenzione ai giovani talenti, accompagnandoli nella realizzazione di mostre personali e collettive. Fondata e diretta da Margherita Maccaferri, la galleria vuole essere anche un luogo dove poter creare progetti ad hoc per ambienti privati o di lavoro, attingendo dagli artisti e dalle opere presenti in galleria.

Per la sua apertura al pubblico, BoA Spazio Arte presenta quattro artisti differenti per stile, materiali, composizione e poetica. Sono in esposizione le opere di Francesco Casolari, che utilizza la tecnica dell'incisione per creare mondi futuristici, dove linee architettoniche e motivi decorativi ripetitivi brulicano di vita. I lavori di Anna Savini, invece, sono realizzati con materiali di recupero come scampoli di stoffe, carte e ritagli di giornale per realizzare collages, in cui iconici personaggi (ma anche animali esotici) prendono vita all'interno di stanze minuziosamente arredate e decorate: istantanee di (improbabili) vite private dal gusto quasi surrealista.

Sorprendenti sono le opere che Michele Liparesi realizza animali a grandezza naturale utilizzando la rete metallica.

In mostra, infine, ci sono anche le creazioni di Roberta Cacciatore. La ceramica è il medium che l'artista predilige, spesso mettendolo in relazione con tecniche e supporti differenti, realizzando tele monocromatiche con inserti che danno matericità e volume ad ogni opera. L'universo femminile è preponderante e animato da un senso di fragile intimità.



