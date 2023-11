A Bologna la nona edizione del Festival della Scienza Medica

Intelligenza artificiale, chirurgia robotica, genomica, fine vita. Sono alcuni degli argomenti che verranno approfonditi nella nona edizione del Festival della Scienza Medica, organizzato dalla Fondazione Scienza Medica, in collaborazione con l'Università di Bologna, l'Accademia delle Scienze di Bologna e la Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna. L'appuntamento è il 10 e l'11 novembre nell'aula absidale di Santa Lucia.

L'edizione di quest'anno dal titolo "Decidere in medicina.

Autonomia del paziente e responsabilità del medico" avrà tra i suoi protagonisti il Premio Nobel Andrew Z. Fire della Stanford University, che terrà una lezione magistrale venerdì 10 novembre alle 10.45; parteciperanno altri massimi esperti in diversi campi della ricerca e dell'innovazione, con l'intento di avvicinare i cittadini alla cultura medico-scientifica.

"Il festival rappresenta per noi motivo di orgoglio - ha sottolineato il professor Fabio Roversi Monaco, presidente della Fondazione Scienza Medica - e lavoreremo ancora per garantirne la continuità in un'ottica di arricchimento per la città".

"Proponiamo un programma molto attuale - commenta il professor.

Luigi Bolondi, presidente dell'Accademia delle Scienze - Decidere in medicina è un titolo che i medici sentono particolarmente, anche i cittadini, perché la decisione in medicina oggi è diventata molto più complessa: sono aumentate le conoscenze e la consapevolezza del paziente. In tutto questo, poi, ha fatto irruzione l'intelligenza artificiale, uno strumento a supporto del medico in alcuni campi ormi indispensabile". Si affronterà il ruolo dell'IA nelle decisioni cliniche, nella ricerca farmaceutica, si rifletterà sulla sua dimensione "più che umana, quasi umana". Si offrirà una panoramica delle diverse prospettive dalle quali affrontare la decisone in medicina, dalle nuove scelte terapeutiche all'umanizzazione della cura.



