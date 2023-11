Zuppi, 'chiaro l'appello del Papa contro le violenze'

"Combattere tutte le violenze è importantissimo, tanto più quando purtroppo ce ne sono tante, troppe, ingiustificate, che devono finire. L'appello del Papa sul cessate il fuoco è chiarissimo", l'appello "sul rilascio degli ostaggi è chiarissimo". Il cardinale Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, usa parole ferme, più volte ripetute, incontrando in sinagoga il presidente della Comunità ebraica bolognese Daniele De Paz.

Un incontro - a un mese dagli attacchi di Hamas in Israele - fortemente voluto dal cardinale per ribadire una posizione "ferma" contro ogni forma di antisemitismo che si sta diffondendo, con vari episodi, in Italia e in Europa. "Faccio mie le parole di Papa Francesco di ieri, perché credo che siano davvero proprio le nostre", afferma Zuppi. "Tutti devono combattere la violenza. È il vero modo con cui si combatte qualunque tipo di pregiudizio e di pretesto". Pretesto che "non c'è", sottolinea, "ma a maggior ragione noi dobbiamo cercare subito il cessate il fuoco, la liberazione degli ostaggi, e garantire le cure, tutti gli approvvigionamenti", con "la sofferenza grandissima che c'è a Gaza".

Dopo un colloquio, privato, Zuppi e De Paz hanno incontrato la stampa. "Penso che questo di oggi sia un incontro che possa e voglia assumere esattamente questa posizione di dialogo, di conoscenza", ha detto De Paz, perché "non si abbassi mai la guardia rispetto ai contenuti che in qualche modo possono essere strumento di difesa contro ogni forma di violenza, di intolleranza e oggi di nuovo anche di antisemitismo che vediamo affiorare nelle nostre città, nel nostro Paese Italia, in Europa, con atti piuttosto inquietanti che ovviamente ci hanno messo tutti in allerta".

