La Regione approva proposta di legge a sostegno del Ssn

Più fondi per il Servizio sanitario nazionale "fino a raggiungere una percentuale di finanziamento annuale non inferiore al 7,5% del Pil" a partire dal 2023 e per assumere il personale necessario per garantire le prestazioni. È questo il senso della proposta di legge da presentare alle Camere, approvata dall'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna con i voti favorevoli del centrosinistra e del Movimento 5 Stelle. A votare a favore del provvedimento sono stati 25 consiglieri, 11 i voti contrari e 2 gli astenuti.

Lo stesso testo è stato votato a maggioranza anche dal Consiglio regionale della Toscana e, qualche giorno fa, anche da quello del Piemonte, a guida centrodestra. In aula, a sostegno dle provvedimento, ha preso la parola anche il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, oltre all'assessore alla Sanità, Raffaele Donini.



