Sace inaugura a Bologna il roadshow 'La casa delle imprese'

Sace, il gruppo assicurativo-finanziario controllato dal ministero dell'Economia e delle Finanze, dà il via a Bologna a un roadshow dedicato alle Pmi che coinvolgerà le sedi sul territorio. Un viaggio che percorrerà l'Italia da Nord a Sud costruito con e per le piccole e medie imprese italiane. Dopo la prima tappa di oggi a Bologna il 16 novembre si proseguirà a Palermo, in collaborazione con la business community Palermo Mediterranea (Pamed), il 22 novembre a Venezia e il 6 dicembre a Napoli. Il roadshow si inserisce in un fitto calendario che entro la fine dell'anno vedrà il gruppo Sace coinvolto in circa 15 eventi territoriali, business matching e fiere, in collaborazione con istituzioni, associazioni di categoria e università, da Cosenza a Milano, passando per Lucca, Rimini e Latina.

Nel corso degli incontri sono previsti momenti di confronto con le imprese del territorio. A Bologna, ad esempio, hanno raccontato il loro modello di business Paolo Facchini, managing director e Cfo di Manz Italy e Beatrice Chiaverini, ad di Cierre. L'appuntamento è stato l'occasione per approfondire lo studio, presentato al Forum di Cernobbio, 'Piccole, medie e più competitive: le Pmi italiane alla prova dell'export tra transizione sostenibile e digitale' realizzato da Sace in collaborazione con The European House-Ambrosetti.

"Noi di Sace siamo da sempre al fianco delle imprese e, oggi più che mai, delle Pmi che rappresentano il cuore del tessuto economico italiano e un autentico connettore sociale", ha dichiarato Alessandra Ricci, amministratrice delegata di Sace.

"In linea con la missione e gli obiettivi del nostro piano industriale Insieme 2025 - ha aggiunto - siamo già al fianco di 40mila Pmi italiane nei loro progetti di investimento e crescita sostenibile in Italia e nel mondo e contiamo di raggiungerne 65 mila nell'arco di piano. Per costruire un futuro più sostenibile e digitale, apriamo le porte dei nostri uffici sul territorio per ascoltare le esigenze delle imprese con eventi di co-design e per incontrare l'intera squadra del gruppo Sace al servizio delle piccole e medie imprese".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA