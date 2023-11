Sace a Ecomondo, 'sosteniamo la transizione verde'

Sace porta ad Ecomondo le proprie misure di sostegno alla transizione ecologica e allo sviluppo sostenibile prime tra tutte le 'garanzie green', ovvero le certificazioni secondo standard europei per le aziende italiane che operano in Italia, e l'operatività 'green push' per valorizzare l'export delle filiere made in Italy.

"Dal dicembre del 2020 abbiamo supportato 500 progetti per circa 12 miliardi di euro - ha spiegato ad ANSA Mario Melillo, regional director di Sace - la cosa interessante è che nelle valutazioni che abbiamo fatto in questi mesi ci siamo resi conto che siamo andati su quasi il 90% di Pmi e mid-cap. Questo ci fa molto piacere perché rappresenta il nostro impegno per un processo sempre più capillare nel Paese".

Due i sistemi di supporto dell'aziende. "Abbiamo il mercato domestico che affrontiamo con le 'garanzie green' insieme alle banche italiane e internazionali che si adoperano per supportare iniziative in Italia nell'ambito della tassonomia europea", ha spiegato Melillo.

Sul fronte dell'export, il programma 'push strategy' si è evoluto nel 'green push'. "Sono interventi sempre di garanzia che noi affrontiamo all'estero a supporto degli investimenti, sempre nell'ambito della transizione energetica e della sostenibilità, di imprese estere che possono e spesso vanno ad attingere a clienti italiani", ha aggiunto.

Grazie alla 'push strategy', Sace ha garantito 7 miliardi di euro di finanziamenti e organizzato, in Italia e all'estero, 150 incontri di business matching, coinvolgendo oltre 5.500 imprese italiane, la maggior parte delle quali pmi. Le attività di business matching permettono alle aziende internazionali - ha concluso il regional director - di "catturare quelle aziende italiane che potrebbero essere necessarie a quel tipo di investimento".



