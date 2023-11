Passeggiata musicale e concerto al Museo San Colombano

In occasione del 400/o anniversario della morte di William Byrd (1540-1623), l'8 novembre alle 18.30, il clavicembalista e direttore franco-americano Skip Sempé, conosciuto dagli appassionati per le sue acclamate esecuzioni delle musiche del compositore inglese, insieme alla curatrice della Collezione Tagliavini di strumenti antichi, Catalina Vicens, esploreranno le sale affrescate dagli allievi della scuola dei Carracci del complesso museale di San Colombano di Bologna.

Nelle sale, una chiesa, una cappella e un oratorio, sono custoditi gli strumenti, un centinaio circa e quasi tutti funzionanti, donati alla Fondazione Carisbo dal maestro bolognese Luigi Ferdinando Tagliavini. Nel corso della passeggiata musicale, un unicum nel pur ricco panorama musicale e artistico bolognese, Sempé e Vicens intratterranno una conversazione con il pubblico, moderata dal musicologo Massimiliano Guido, esprimendosi anche attraverso gli strumenti della collezione, tra i quali cembali, virginali e spinette.

Alla Passeggiata musicale seguirà il 9 novembre alle 20.30 un concerto, il cui programma alternerà le musiche per tastiera di William Byrd (Pavane, Gagliarde e altre) con quelle di Orlando Gibbons, William Inglot, Thomas Tomkins, Pierre Sandrin e di altri compositori anonimi, coevi di Byrd, vissuti cioè tra fine Cinquecento e primi del Seicento.

L'impressionante intensità della musica tastieristica di William Byrd ha affascinato i melomani e i musicisti da oltre un secolo. Sebbene la maggior parte della sua produzione musicale non sia stata pubblicata durante la sua vita, sono state proprio le sue opere per tastiera ad essere tra i primi brani di musica antica ad essere ripresi durante la rinascita di questo genere all'inizio del XX secolo. Il concerti serale è già sold-out, mentre per la Passeggiata musicale è richiesto un costo di 12 euro, con gli studenti e i possessori della Membership Card Genus Bononiae che godono dell'ingresso gratuito prenotandosi su concertisancolombano@genusbononiae.it.



