L'universo di Leo Contini Lampronti al Meis di Ferrara

Il Meis, Museo nazionale dell'Ebraismo italiano e della Shoah, ospita dal 9 novembre al 4 febbraio la mostra 'Ritorno a Ferrara. L'universo di Leo Contini Lampronti', curata da Hava Contini e Yael Sonnino-Levy, un percorso che invita alla scoperta di un artista eclettico, ironico e immaginifico.

Nato nel 1939 a Nizza, ma originario di Ferrara, Leo Contini Lampronti si trasferisce a Tel Aviv dopo aver conseguito la laurea in ingegneria nucleare. Proprio in Israele esplora e sperimenta forme e tecniche, dedicandosi completamente all'arte e confrontandosi con lingue, parole e mondi diversi. La sua produzione spazia tra disegni, oggetti rituali ebraici, sculture, dipinti e creazioni originali, tra cui le tototomie, le anasculture e gli Arks. Al centro dei suoi interessi anche un legame indissolubile con la città dei genitori: la Ferrara, fisica e metafisica, che rivive in maniera giocosa e inedita sulle sue tele e mantiene intatto il suo fascino misterioso sospeso nel tempo.

Quello del Meis è un omaggio all'artista scomparso nel 2020 che racconta anche un tassello della storia degli ebrei italiani nel Novecento. "In un periodo così complesso e doloroso - afferma il Meis - crediamo che la cultura, l'educazione, i valori condivisi e l'arte possano darci la forza per guardare con speranza al futuro".



