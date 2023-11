Ghemon in tour tra musica e storytelling, 'Una cosetta così'

Parte il 10 novembre dal Fuori Orario di Taneto di Gattatico (Reggio Emilia) il tour di 'Una Cosetta così' di Ghemon tra musica, stand-up comedy e storytelling, in un racconto autoironico e diretto che affronta senza filtri la sua vita privata e quella pubblica. Lo spettacolo, scritto anche con l'aiuto di Carmine Del Grosso, vede sul palco Giuseppe Seccia alle tastiere e Filippo Cattaneo Ponzoni alla chitarra.

'Una Cosetta Così' non è un concerto, non è un monologo teatrale e neanche uno spettacolo comico, ma - spiega l'artista, all'anagrafe Giovanni Luca Picariello, 41 anni, rapper e cantautore - "é un po' di tutto questo: vuole avvicinarsi allo spettatore in un monologo che aspira alla grandezza del teatro-canzone di gaberiana memoria unito alla freschezza e alla genuinità di una forma di spettacolo da comedy club, senza filtri né schermi tra sé e gli altri. È uno spazio di libertà creativa in divenire dove sciogliere le briglie, per dare allo spettatore qualcosa di diverso da quello che già conosce attraverso la musica e la carriera dell'artista". A ogni spettacolo viene fatta solo una richiesta al pubblico: niente spoiler. Per un'ora e mezzo si potrá fare a meno del mondo e del cellulare in sua rappresentanza. "Nell'era in cui si sa sempre tutto prima che succeda - aggiunge Ghemon - questo spettacolo é un luogo in cui io e il pubblico pensiamo che qualcosa possa essere ancora 'una sorpresa'". Uno show fatto di condivisione di storie personali da guardare attraverso la lente dell'ironia, canzoni inedite, cover inaspettate e momenti di riflessione più profonda.

Il tour comprende una quindicina di date in dieci regioni e si concluderà il 28 dicembre ad Isernia.



