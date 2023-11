Carabinieri trovano fogli con stella di David e teschio

Otto fogli di carta raffiguranti una stella di David con all'interno un teschio. A trovarli, nella serata di ieri a Crevalcore, nel Bolognese, sono stati i carabinieri, durante un normale servizio di pattugliamento della cittadina. Erano sparsi sull'asfalto lungo viale Libertà, nel centro abitato. Si sarebbe trattato di un ritrovamento casuale e non frutto di una segnalazione.

I fogli, formato A5, sono stati raccolti e sequestrati, per essere messi a disposizione dell'autorità giudiziaria. In quella zona non risultano esserci obiettivi sensibili rispetto ai simboli raffigurati, come monumenti commemorativi della Shoah o abitazioni di personalità legate a Israele. I carabinieri della Compagnia di San Giovanni in Persiceto, competenti su quel territorio, proseguono comunque gli accertamenti. A quanto si apprende, il reato eventualmente ipotizzabile sarebbe quello di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa.



