Una 79enne ha perso la vita all'ospedale di Baggiovara, a Modena, dopo un incidente stradale avvenuto a Formigine, in via Ferrari, intorno alle 18. La donna è stata investita da un'auto mentre camminava e la dinamica dell'accaduto è al vaglio della polizia locale accorsa sul posto. Da subito in gravissime condizioni, la donna è giunta all'ospedale senza vita.



