Sanità: 'salvare la Riabilitazione del San Giorgio di Ferrara'

Una petizione con 50.000 firme per 'salvare' la Riabilitazione del San Giorgio di Ferrara, che rappresenta un'eccellenza all'interno dell'azienda ospedaliera universitaria. A consegnarla all'assessore regionale alla Sanità, Raffaele Donini, sono stati un gruppo di cittadini.

"All'assessore alla Sanità, Raffaele Donini e alla dirigente Elisa Calamari ho espresso tutti i nostri dubbi in merito al futuro del San Giorgio di Ferrara, che è una struttura pubblica di eccellenza a livello nazionale e un punto di riferimento per i gravi traumatizzati e le loro famiglie", ha detto l'architetto Giulia Pascarella, portavoce dei sottoscrittori dell'appello per 'salvare' l'istituto dai tagli alla Sanità.

"I nostri timori sono condivisi da molti operatori - aggiunge Pascarella - e riguardano in primis un ridimensionamento della struttura che porterà di fatto ad un abbandono di questi pazienti con patologie gravissime si a livello medico terapeutico, sia a livello di reinserimento sociale. Questo è un compito che il San Giorgio assolve da 40 anni con esiti eccellenti".

Per Pascarella una scelta simile "non comporterebbe una minore spesa per il Sistema sanitario dell'Emilia-Romagna ma un notevole incremento di spesa per il sistema sanitario nazionale poiché questi grandi traumatizzati rimarranno a carico delle famiglie che non potranno che far altro che 'parcheggiarli' nei centri di lunga degenza costosi per lo stato e inutili a livello terapeutico". Un'altra "conseguenza disastrosa" potrebbe essere la del personale medico di spostarsi nel settore privato.

"Abbiamo ricevuto dall'assessore Donini la garanzia che vi è la volontà politica di non ridimensionare il San Giorgio - ha concluso Pascarella - anzi di mantenere l'eccellenza della struttura. aspettiamo di verificarlo alla prova dei fatti".





