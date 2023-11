Nuovo singolo e tour per il 'cantattore' Andrea Ascolese

Il 'cantattore' bolognese Andrea Ascolese sarà in concerto martedì 7 novembre al Bravo Caffè, accompagnato dal chitarrista Attilio Costa, per la prima data del "Vertigo tour". Il 27 ottobre è uscito il nuovo singolo "Vertigo", un ipnotico brano synth pop con echi di chitarre dallo spirito rock e un ritornello che sa rimanere impresso: ritmo e melodia costituiscono la cifra stilistica di Ascolese.

Ad accompagnare l'uscita del brano è un videoclip, diretto da Adriano Giotti, che racconta la storia dell'incontro di due amanti dopo essersi persi di vista, a seguito di un colpo di fulmine. Sono scappati per paura di perdersi, ma capiscono che è arrivato il momento di smascherarsi e di innamorarsi guardandosi negli occhi e prendendosi per mano con coraggio e con ironia.

Per l'uscita del videoclip, Ascolese ha coinvolto come testimonial Martina Stella, Michele Di Mauro, Bob Messini, Enrico Vanzina, Dandy Bestia degli Skiantos, Mirko Casadei, che con ironia gli chiedono se sia sicuro di quello che sta facendo.

Andrea Ascolese, tra le varie cose, ha partecipato a "La Mandrakata" di Gigi Proietti, ha collaborato con Enrico Montesano, è in diverse fiction Rai (sarà tra i protagonisti de L'Ispettore Coliandro 8), era parte del cast de "Il bello delle donne 2" per Mediaset e di Raffaello Il Principe delle Arti per Sky distribuito in 65 Paesi.

Quest'anno ha debuttato a teatro con lo spettacolo "L'età dell'oro: la mia vita raccontata a Andrea Pazienza", tratto dal romanzo di Gianluca Morozzi, ed è stato protagonista della nuova campagna televisiva di promozione turistica "Umbria cuore verde d'Italia", creata dall'agenzia Armando Testa, interpretando il ruolo del Perugino nell'anno delle celebrazioni per il cinquecentenario della morte.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA