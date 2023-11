La Perla: azienda e proprietà disertano la riunione al Mimit

Si è conclusa con un nulla di fatto la riunione convocata al Ministero del Made In Italy per cercare di risolvere la crisi de La Perla. Al tavolo non è stato presentato alcun piano industriale e hanno disertato l'incontro presieduto dalla sottosegretaria Fausta Bergamotto sia l'azienda, sia la proprietà, primo tra tutti il finanziere tedesco Lars Windhorst che controlla fondo olandese Tennor proprietario del gruppo La Perla.

Per il fondo con sede a Londra è intervenuto, in videocollegamento, il consulente Brendan Murphy che ha chiesto ancora quattro mesi per formulare i termini di "una ristrutturazione radicale e una riorganizzazione, tecnologica e logistica, necessarie per affrontare il rilancio del marchio".

Questo passando dalla "individuazione di un nuovo stabilimento più funzionale e una riduzione della forza lavoro".

La Perla occupa oggi 330 persone in Italia, di cui 230 sono impiegate nello stabilimento produttivo di Bologna.

All'incontro, insieme alla Regione Emilia-Romagna con l'assessore Vincenzo Colla, erano presenti oltre alle organizzazioni sindacali bolognesi, regionali e nazionali, i rappresentanti dei lavoratori, il sottosegretario al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Fausta Bergamotto, Sergio Lo Giudice per la Città Metropolitana di Bologna e il consulente di La Perla, Brendan Murphy.



