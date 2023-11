Credem lancia un nuovo modello di servizi digitali

Aprire un conto corrente online, richiedere finanziamenti, attivare utenze o investire in un deposito: tutto in completa autonomia, con la possibilità di avere comunque un servizio di consulenza personale gratuito. Il gruppo Credem accelera ulteriormente nella crescita del mercato digitale, presentando il nuovo modello di servizio dedicato ai privati, "particolarmente vicino allo stile di vita delle nuove generazioni".

L'istituto di credito con sede a Reggio Emilia - circa 500 filiali in tutta Italia per oltre 6.000 dipendenti - ha presentato la novità attraverso le parole del direttore marketing Maurizio Giglioli: "L'accesso al servizio avviene attraverso l'acquisto del conto Credem Link con relativo bancomat e carta di debito internazionale, oltre ai pagamenti tramite wallet dallo smartphone e tutto ciò che riguarda l'e-commerce. Inoltre si potrà richiedere un consulente personale, o attraverso una filiale fisica o attraverso la modalità da remoto in modalità videoconferenza, anche sfruttando l'applicazione dedicata»".

L'obiettivo di Credem è andare incontro alle nuove esigenze del mercato, come ribadito da Francesco Reggiani, responsabile 'area futuro' dell'istituto di credito reggiano: "Oggi i clienti vogliono semplicità, esperienze di consumo definite 'wow' e una banca che sia accessibile in ogni momento e che soddisfi i loro bisogni bancari e non solo. Questo si può fare in diversi modi, per esempio con formule di firma digitale a distanza che effettuiamo attraverso la società 'Credemtel' oppure abilitando piattaforme in cui clienti possono agire in prima persona. Senza dimenticare che la relazione umana, anche in un mondo digitale, è fondamentale soprattutto sulle necessità di più alto valore.

Ecco perché il rapporto con i consulenti e i nostri gestori è sempre attivo e a disposizione del cliente". "La nostra promessa di Wellbanking - chiosa Giglioli -, cioè di benessere e valore personale e finanziario, va proprio nella direzione di cercare modelli di servizio che aiutino a rendere facile per il cliente il rapporto con la banca".



