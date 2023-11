Senza biglietto sul bus dà generalità vecchia amica, denunciata

E' salita sull'autobus senza il biglietto e, al momento del controllo dei documenti di viaggio, ha dato le generalità di una vecchia amica. Protagonista della vicenda una 16enne residente in provincia di Reggio Emilia denunciata dai Carabinieri con l'accusa di sostituzione di persona.

I fatti risalgono allo scorso ottobre quando una 20enne si è presentata ai militari di Cadelbosco Sopra, per sporgere formale denuncia contro ignoti dopo che era stata raggiunta da una ingiunzione di pagamento da 200 euro da parte della società di trasporto pubblico locale Seta relativo a una contravvenzione emessa nei suoi confronti a giugno per avere viaggiato senza biglietto.

Ottenuta copia del verbale di contravvenzione la 20enne si è presentata dai Carabinieri visto che, sul documento, erano state registrate le sue generalità ma la fotografia scattata dal controllore e allegata al documento immortalava un'altra persona. Nel dettaglio una sua vecchia amica. A conclusione delle indagini i militari acquisiti elementi sulla sua presunta responsabilità a carico della minore, l'hanno denunciata alla alla Procura presso il Tribunale per i minorenni di Bologna.





