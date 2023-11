Allaccio abusivo per energia elettrica gratis, denunciata coppia

Con un allaccio abusivo, ha 'bypassato' il contatore attestato nell'abitazione di Torrile, nel Parmense e, tra il maggio del 2022 e l'aprile del 2023, ha utilizzato circa 7.000 KWh di energia senza pagare alcuna bolletta. Protagonista della vicenda una coppia di cittadini nigeriani denunciata a piede libero, dai Carabinieri di Colorno, con l'accusa furto aggravato di energia elettrica.

A far intervenire i militari la fornitrice di energia E-Distribuzione i cui tecnici hanno riscontrato, presso una casa di Torrile, un allaccio abusivo in grado di superare il contatore attestato nell'abitazione - che risultava in 'stato cessato' - e garantire una fornitura di energia elettrica gratuita. Eliminato l'allaccio abusivo, l'azienda elettrica ha presentato denuncia agli uomini dell'Arma di Colorno che hanno avviato gli accertamenti del caso e, dopo avere effettuato alcune verifiche sul posto e acquisito informazioni testimoniali, incrociando i dati raccolti presso l'ufficio anagrafe, hanno identificato e denunciato la coppia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA