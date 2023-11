Rissa per un debito di 15 euro, 7 denunciati

Una rissa scatenata da un debito di 15 euro. È successo a Gattatico, nella val d'Enza reggiana dove i carabinieri della locale stazione, a quattro mesi di distanza, hanno identificato e denunciato sette persone al termine delle indagini.

I fatti risalgono al 23 luglio, quando i militari erano intervenuti in seguito ad una segnalazione di una rissa in corso. Al loro arrivo, hanno trovato a terra il 49enne, residente a Reggio Emilia. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, l'uomo doveva una somma di denaro ad un 29enne amico del 32enne genero della vittima. Dopo una discussione, è scattata la violenza con calci e pugni. Ad aggredirlo anche altri due uomini di 41 e 46 anni, oltre a due donne di 34 e 49 anni.

Il 'debitore' ha cercato di reagire a sua volta, ma in evidente inferiorità è stato picchiato e buttato a terra riportando poi una prognosi di dieci giorni per le lesioni subite. Dopo testimonianze e riconoscimenti fotografici nonché immagini delle telecamere, tutti e sette i coinvolti sono stati denunciati alla Procura con l'accusa di rissa aggravata.



