Un camion autoarticolato carico di polli si è ribaltato su un fianco in un incidente stradale in mattinata a Forlì, in viale Bidente, dove sono intervenuti i vigili del fuoco. Nello scontro è rimasto coinvolto anche un ciclista, portato in ospedale. Sul posto anche il servizio veterinario dell'Asl per la valutazione degli animali e la polizia locale. La strada è stata chiusa per rimuovere il mezzo.

Diversi i polli morti.



