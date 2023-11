Arsenii Mun, vincitore al recente Busoni, in concerto a Imola

Il ventiquattrenne pianista russo, Arsenii Mun, vincitore lo scorso 3 settembre del 64/o Concorso Busoni, ad aprire il 6 novembre alle 21 l'ottava edizione della stagione concertistica del Teatro Ebe Stignani di Imola (organizzata da Emilia Romagna Festival). Mun, che per la prima volta da dieci anni ha trionfato al prestigioso Concorso bolzanino con voto unanime e compatto della giuria, sarà accompagnato dall'Orchestra da Camera "Ferruccio Busoni", una delle prime orchestre da camera sorte in Italia nel dopoguerra, diretta da Massimo Belli.

Il programma proposto, a cavallo tra '700 e '800, comprende il Concerto N.1 per pianoforte e orchestra di Frederic Chopin, nella trascrizione per orchestra d'archi, la Sinfonia in re maggiore di Andrea Luchesi, uno dei tanti "maestri di cappella" italiani che nel settecento lavorarono in Europa, e la celebre Sinfonia degli addii di Franz Joseph Haydn. Si racconta che il maestro austriaco adottò in questa sinfonia un escamotage scenico-musicale in cui, nel tempo finale della sinfonia, gli strumentisti terminavano di suonare uno alla volta e, spegnendo la loro candela, si alzavano lasciando il loro posto, mentre l'orchestra continuava a suonare con sempre meno musicisti, fino a rimanere solo due violini, lo stesso Haydn e la spalla dell'orchestra, a chiudere l'intero brano. Nato a San Pietroburgo, Arsenii Mun è un talentuoso pianista che ha iniziato lo studio del suo strumento all'età di sei anni.

Durante la sua carriera, ha raggiunto importanti successi, vincendo vari concorsi internazionali, tra cui il primo premio all'Horowitz Competition in Ucraina, all'Arthur Rubinstein Competition in Polonia e al St. Priest Competition in Francia.

La sua straordinaria carriera musicale è un segno del suo notevole talento e impegno nel campo della musica classica.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA