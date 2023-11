'Ringrazio tanto Daniela Santanche', ma la politica non fa per me''. E' questa la sintetica e precisa risposta del campione bolognese alla notizia comparsa in alcuni siti web secondo cui la ministra del Turismo, sfumata l'idea di nominare Flavio Briatore, si sarebbe orientata sul nome di Alberto Tomba come futuro presidente dell'Enit.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA