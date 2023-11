Maratona Schumann da Bologna Festival e Ferrara Musica

Una maratona interamente dedicata alla musica cameristica di Robert Schumann, presentata da alcuni dei massimi interpreti della scena internazionale, è in programma il 5 novembre all'Auditorium Manzoni di Bologna e il 6 al Teatro Comunale di Ferrara. Quello che si annuncia come un vero e proprio tour de force, circa quattro ore di musica, vedrà protagonisti Isabelle Faust 'and friends', con la la violinista tedesca ci saranno infatti i colleghi-amici Anne Katharina Schreiber (violino), Antoine Tamestit (viola), Jean-Guihen Queyras violoncello, Alexander Melnikov (fortepiano) ad alternarsi in duo, in trio, in quartetto e in quintetto nell'esecuzione dei grandi capolavori della produzione schumanniana. La prima proposta, inserita nel cartellone di Bologna Festival, è divisa in realtà in tre differenti momenti: un primo concerto alle ore 12 nel quale suoneranno in duo con Alexander Melnikov al fortepiano, Isabelle Faust, Anne Katharina Schreiber, Antoine Tamestit e Jean-Guihen Queyras. In programma Drei Fantasiestücke (Tre pezzi di fantasia) Op.73 per violoncello e pianoforte, Drei Romanzen Op.94 per violino e pianoforte, Märchenbilder (Illustrazioni di fiabe) Op.113 per viola e pianoforte e la Sonata Op. 105 per violino e pianoforte.

Tre romanze di "intima semplicità" (originariamente destinate all'oboe ma spesso eseguite col violino, con il clarinetto o il fagotto) e due lavori legati ad una dimensione di libera fantasia creativa che conducono nell'universo poetico della Sonata per violino Op.105, pagina composta nel 1851, nell'ultima fase creativa di Schumann, a tratti venata di quella spiritualità inquieta e vibrante tipica dello stile compositivo schumanniano. Nel secondo concerto, alle 16, si ascolteranno il Trio Op.80 e il Quartetto per archi Op.41 n.1, mentre in chiusara di maratona, alle 21, tutti gli artisti si riuniranno nel Quintetto Op.44, brano tra i più significativi della produzione di Schumann, preceduto dal Quartetto Op. 47. La proposta di Ferrara Musica del giorno successivo mantiene lo stesso programma ma si inizia alle 19 e si prosegue fin quasi a mezzanotte.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA