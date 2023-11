Cdm dichiara lo stato d'emergenza per il terremoto in Romagna

Il Consiglio dei ministri ha deliberato la dichiarazione dello stato d'emergenza per il sisma che colpì la Romagna il 18 settembre e ha stanziato 6 milioni di euro per le esigenze più immediate. Riguarda i Comuni di Brisighella (Ravenna), Castrocaro Terme e Terra del Sole, Modigliana, Predappio, Rocca San Casciano e Tredozio (Forlì-Cesena) per dodici mesi. Ne dà notizia la Regione Emilia-Romagna.

"Una buona notizia per la Romagna - dicono il presidente Stefano Bonaccini e la vice Irene Priolo - un aiuto concreto per questo territorio che negli ultimi tempi è stato messo duramente alla prova e ha dovuto affrontare emergenze pesantissime. Questi fondi ci consentiranno di intervenire subito dove c'è maggiore necessità, e potranno essere utilizzati dall'amministrazione comunale di Tredozio anche per il reperimento dei moduli per la scuola. Continuiamo nel nostro lavoro di squadra con tutte le istituzioni e gli enti territoriali, nella piena convinzione che solo così potremo ricostruire e superare nuove criticità".





