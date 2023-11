Amarcort Film Festival a Rimini nel segno di Fellini

È in arrivo una settimana di appuntamenti in vari luoghi del centro storico di Rimini, dal 14 al 19 novembre, con le proiezioni dei cortometraggi finalisti nelle 11 sezioni previste dal concorso riminese di corti 'Amarcort Film Festival', dedicato a Federico Fellini, che dal 2008 ottiene un grande successo di pubblico e numeri importanti per quanto riguarda le opere pervenute. La sedicesima edizione prevede appuntamenti, incontri con registi e autori e proiezioni. Come di consueto verrà conferito il Premio 'Un Felliniano nel mondo' a uno storico amico e collaboratore di Fellini: quest'anno la scelta è caduta su Giorgio Cavazzano, uno dei disegnatori 'Disney moderni' in attività oggi più celebri (premiazione il 16 novembre al Cinema Fulgor), in occasione del centenario disneyano. A lui è dedicato anche l'evento speciale in programma la sera del 17 al Teatro degli Atti : 'Disney 100-Un secolo di capolavori del cortometraggio animato' con l'esperto Federico Fiecconi.

Istituito nel 2022 e rivolto a giovani registi esordienti autori di lungometraggi ispirati al cinema felliniano, invece, è il premio 'Burdlaz', che prevede un'Anteprima del festival con la proiezione, in Cineteca, delle pellicole di registi esordienti che hanno saputo trovare nel maestro Fellini l'ispirazione per realizzare i loro primi lungometraggi.

Prossimi appuntamenti con 'Koza Nostra', di Giovanni Dota, il 4 novembre, e 'Margini', di Niccolò Falseti, l'11. I film in concorso saranno soggetti al giudizio di una giuria di esperti che ne decreterà il vincitore, mentre il pubblico iscritto alla "giuria popolare" deciderà il Premio del Pubblico.



