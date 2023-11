Walter Chiapponi è il nuovo direttore creativo di Blumarine

Walter Chiapponi è il nuovo direttore creativo del brand Blumarine, che lo annuncia in una nota. Il designer milanese lo scorso settembre aveva presentato alla Milano Fashion Week l'ultima collezione disegnata per Tod's, marchio da lui diretto per quattro anni.

Chiapponi presenterà la sua prima collezione Blumarine all'interno della settimana della moda di Milano, a febbraio 2024.

"Sono sicuro che Walter Chiapponi, con il suo riconosciuto talento a livello internazionale - dice Marco Marchi, Amministratore Unico di Eccellenze Italiane, holding a cui fa capo Blumarine - e la profonda sensibilità stilistica che lo contraddistingue, saprà dare nuova energia a Blumarine, mostrandosi al tempo stesso rispettoso dello straordinario heritage del brand. Sono orgoglioso di poter scrivere insieme a Walter un nuovo e significativo capitolo".

"Sono lieto - chiosa Chiapponi, che subentra a Nicola Brognano - di essere stato nominato Direttore Creativo di un iconico brand italiano che ha delineato nel tempo un concetto di femminilità all'insegna della leggerezza e della creatività.

Poter contribuire alla costruzione di una nuova fase di Blumarine è per me l'opportunità di abbracciare nuovi orizzonti, emozionanti e significativi, espandere la mia visione e restituire senso all'espressività artistica".



