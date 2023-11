Unife in team per scoprire origine delle stelle nane bianche

Ci sono anche i ricercatori dell'Università di Ferrara all'interno di un team internazionale al lavoro per permettere di osservare la fusione di due stelle nane bianche, fenomeno mai registrato prima nella nostra galassia, per raccogliere più informazioni sulla vita e sull'evoluzione di questi tipi di stelle.

Al raggiungimento di questo traguardo, sono impegnati - spiegano dall'ateneo della città emiliana - i ricercatori estensi e quelli dell'Icranet- International Center for Relativistic Astrophysics Network; associati dell'Istituto Nazionale di Astrofisica insieme a colleghi brasiliani dell'Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, dell'Universidade Federal do Espírito Santo e dell'Universidade Tecnológica Federal do Paraná.

"Il nuovo tipo di sorgente che saremo in grado di osservare - argomenta Cristiano Guidorzi, professore del Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra dell'Università di Ferrara, tra gli autori dello studio.- è la fusione di sistemi binari di nane bianche. Una nana bianca è il risultato finale dell'evoluzione stellare di stelle non particolarmente massicce, come il nostro stesso Sole, aventi una massa confrontabile a quella del Sole, ma concentrata in un volume pari a quello della Terra, quindi oggetti estremamente densi. Nonostante si stimino essere molto abbondanti - aggiunge Guidorzi - questi tipi di fusioni meno catastrofiche sono finora sfuggite a ogni osservazione dei telescopi attuali, in quanto privi della necessaria sensibilità" La ricerca prevede che la luce prodotta dalle fusioni di sistemi binari di nane bianche sarà osservata a partire dal 2025 dall'Osservatorio Vera Rubin, in Cile, nelle lunghezze di onda dall'infrarosso all'ultravioletto.

"Se le previsioni saranno confermate, l'osservazione di queste fusioni stellari consentirà approfondimenti senza precedenti sui processi che ne governano la nascita ed evoluzione", chiosa il dottor Jorge Rueda di Icranet, al momento al lavoro al Dipartimento di Fisica e Scienze della Terra di Unife



