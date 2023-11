Una fiera a Bologna sul futuro dei social e digital marketing

Il mondo del digitale è protagonista a Bologna dal 4 al 7 dicembre. All'interno del palinsesto della prima edizione della Bologna Tech Week, entrano due eventi di riferimento per il settore, organizzati da Search On Media Group al Congress Center: il 5 e 6 dicembre il decimo appuntamento con Social Media Strategies per i professionisti dei social media e del web marketing, e il 6 e 7 dicembre la diciassettesima edizione di Sm Connect, primo evento italiano dedicato alla Seo, al posizionamento strategico sul web, faro per la community più storica d'Italia di professionisti del digital marketing. Si tratta quindi di due tasselli fondamentali nel ricco calendario della settimana digitale, che include anche AI Fair, la fiera internazionale sull'Intelligenza artificiale.

Negli oltre 1000 metri quadrati del Bologna Congress Center è già confermata la presenza di 40 espositori, tra cui aziende, startup e player dell'innovazione e dell'AI&Digital Tech, con i loro prototipi, tool e software di Ai. Durante gli eventi, sarà possibile programmare incontri di business, ampliare il proprio network e organizzare colloqui di lavoro utilizzando il Digital Job Placement, il servizio di recrutamento per le professioni digitali realizzato da Wmf - We Make Future, che punta a mettere in connessioni aziende e i professionisti.

"L'obiettivo principale è offrire formazione di alta qualità e con uno sguardo rivolto agli sviluppi futuri del settore - commenta Cosmano Lombardo, Founder e Ceo di Search On Media Group e ideatore del Wmf - sappiamo quanto nel mondo digitale le cose cambino velocemente, specialmente con l'avvento di nuove tecnologie come l'Intelligenza Artificiale. Con questi eventi non vogliamo solo fornire strumenti per il presente, ma anche per il futuro, preparando i professionisti alle prossime sfide".

Centrali in entrambi i programmi saranno i temi dell'Intelligenza Artificiale e della Content Creation; tanti i percorsi formativi rivolti in particolare a studenti e giovani lavoratori. Nelle sale tematiche, si alterneranno esperti del settore, tra cui Alessio Pomaro, Lucia Guerra, Giorgio Taverniti, Aleyda Solis, Roberto Nardini e Paolo dello Vicario.





