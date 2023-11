Strappati i manifesti dal memoriale della Shoah di Bologna

Nei giorni scorsi al Memoriale della Shoah di Bologna, monumento che si trova alle spalle della stazione, erano stati affissi i manifesti degli ostaggi israeliani rapiti da Hamas, come segno di solidarietà. Alcuni di questi sono stati strappati.

"Condanniamo fortemente questo atto - dice il Comune di Bologna, attraverso l'assessore Daniele Ara - le responsabilità del governo israeliano non possono tramutarsi in atti di antisemitismo. Noi siamo per la popolazione di Gaza e per liberare gli ostaggi vittime di Hamas, così come condanniamo gli attacchi di Hamas. Il memoriale della Shoah è un luogo di incontro tra culture che appartiene a tutti i bolognesi, non può essere oltraggiato in questo modo. Siamo vicini alla Comunità ebraica di Bologna."



Riproduzione riservata © Copyright ANSA