Maltempo: domani temporali in E-R, prorogata l'allerta arancione

E' stata prorogata anche per domani l'allerta arancione per maltempo sull'Emilia-Romagna per i temporali previsti. L'allerta riguarda la quasi totalità della Regione, ad eccezione della costa e della pianura romagnola (allerta gialla) e della pianura ferrarese (verde).

Le previsioni per domani danno temporali localmente anche di forte intensità, più probabili sulle aree montane centro-orientali, in esaurimento dalle ore serali. Attenzione massima, in particolare, nelle aree montane per le frane, vista anche l'abbondante pioggia caduta nei giorni scorsi. A valle ci sarà la propagazione delle piene con occupazione delle aree golenali, anche se al momento non sono previsti timori per esondazioni.



