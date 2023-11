'Io, noi e Gaber' con il regista Milani a Bologna e Modena

Dopo la proiezione speciale in anteprima alla 18/a Festa del Cinema di Roma, 'Io, noi e Gaber', il docufilm scritto e diretto da Riccardo Milani, arriva nei cinema di tutta Italia. "Questo docufilm è il desiderio di dire grazie a Gaber per quello che ha detto e ha fatto nel corso del suo percorso professionale e umano", spiega Milani, che incontrerà gli spettatori a Bologna domani, venerdì, all'Europa (ore 21), con Guia Soncini e Francesco Centorame, e un'ora prima a Modena, al Victoria. 'Io, noi e Gaber', prodotto da Atomic in coproduzione con Rai Documentari e Luce Cinecittà, distribuito da Lucky Red e promosso dalla Fondazione Gaber, sarà disponibile nelle sale cinematografiche il 6, 7 e 8 novembre.

Girato tra Milano e Viareggio, nei luoghi della vita di Giorgio Gaber, è il ritratto più che mai vivo e incisivo del Signor G., al centro di una delle pagine più preziose della storia culturale del nostro paese. Attraverso la voce di familiari e amici, Riccardo Milani traccia un ritratto intimo e appassionato di Gaber, che include ad un tempo la sua storia personale - attraverso le parole della figlia Dalia e delle persone storicamente a lui più vicine - e una sinfonia di voci di colleghi e artisti che lo hanno vissuto e amato.

Bologna sarà poi protagonista di un nuovo appuntamento rivolto agli studenti universitari e non solo, un evento speciale dedicato a Gaber con letture, filmati e riflessioni sulla sua opera: martedì 28 novembre al DamsLab LaSoffitta, alle15, interverranno Giacomo Manzoli, docente, e Lorenzo Luporini, Fondazione Gaber. Ospiti saranno Lyl, vincitrice del Bma showcase festival 2021-Bologna Musica d'Autore, Laurino e Valentina Gerometta.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA