In Consiglio Regionale E-R due mostre dedicate al mosaico

La Biennale del Mosaico contemporaneo di Ravenna per il secondo anno consecutivo arriva a Bologna, ospitata negli spazi dell'Asseblea legislativa. La presidente dell'Assemblea legislativa, Emma Petitti insieme a Roberto Cantagalli, direttore del Museo d'arte Città di Ravenna hanno inaugurato le due mostre 'Musica da camera' e 'La memoria o il desiderio del tempo', dell'artista Paolo Racagni, che resteranno in esposizione fino al 22 novembre.

Tante sono le suggestioni che hanno ispirato i 30 mosaici di piccolo formato della prima rassegna e le opere di dimensioni più grandi di Racagni. L'attualità entra in scena con l'opera 'Dolce domenica a Kazerun' che, come ha spiegato lo stesso Racagni, è nata questa primavera, dopo che l'artista aveva saputo la notizia dell'impiccagione di due giovani attivisti in Iran. Il mosaico, che è anche la locandina della sua esposizione, vuole "restituire la memoria" di una vicenda che sarebeb potuta passare inosservata. "Questo dimostra che il tempo non è semplicemente il fluire delle ore ma è esperienza - spiega l'artista - : per chi non ha appreso quella notizia, si è trattata semplicemente di una bella domenica".

Tra le opere di Racagni ce ne sono altre ispirate ai temi sociali. L'artista ha composto diversi mosaici, sia in Italia sia in Francia, sul tema dell'immigrazione tra cui un'opera che "voleva essere una sorta di lapidario - chiarisce - : trovo inconcepibile che vengano sepolti degli anonimi" e che anche nella morte ci siano "persone che sono semplicemente un numero".

Racagni ha vissuto e lavorato per un periodo anche in Siria, fino allo scoppio della guerra nel 2009 e ha realizzato "molte opere dedicate alle demolizioni - racconta- : lì non vengono distrutte solo le cose, ma sono le anime ad essere demolite".





